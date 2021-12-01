В Приморье на аварийный режим работы перешли восемь котельных

"Наиболее пострадали от прихода циклона муниципалитеты юга Приморья, существенные отключения электропитания - это порядка 35 отключений - были зафиксированы в городе Владивостоке, в Шкотовском районе, в Партизанском районе, Артемовском городском округе и других муниципалитетах. Ряд отключений повлекли за собой отключение котельных. Восемь котельных были экстренно переведены на резервные источники питания. До сей поры у нас работают практически все котельные на Поспелова, на острове Русском на дизель-генераторах", - сказала Пархоменко.

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Восемь котельных в Приморье перешли на аварийный режим работы во время сильного снегопада, в ходе которого выпало около месячной нормы осадков. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель председателя регионального правительства Елена Пархоменко.

Она отметила, что бригады энергетиков работали всю ночь, практически все отключения электричества и порывы на теплосетях были ликвидированы.

"Сейчас работы ведутся на территории [остановки] "Гоголя" [во Владивостоке], есть отключение, которое недавно было зафиксировано. Работы ведут также бригады ДРСК (Дальневосточной распределительной сетевой компании - прим. ТАСС) и ВПЭС (Владивостокского предприятия электрических сетей - прим. ТАСС), завершается работа по подключению абонентов в поселке Терней. Буквально в восемь утра (01:00 мск) сегодня произошло короткое замыкание, и поселок был полностью отключен от электроснабжения", - добавила зампред.

Циклон принес в Приморье снег и сильный ветер, в некоторых районах края выпало более месячной нормы осадков. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра, 34 м/с, по шкале Бофорта это считается ураганом.

В среду во Владивостоке около минус шести градусов, скорость ветра - 14 м/с, без осадков. В районах края от минус пяти до минус одиннадцати градусов.