В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за метели

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани закрыли из-за циклона в Хабаровском крае, несколько авиарейсов перенесено на следующий день. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17:00 (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Нелькан, в Советскую Гавань, а также в Комсомольск и в поселок Херпучи. Рейсы вылетят 2 декабря.

Накануне борт, выполнявший рейс Хабаровск - Владивосток, из-за метеоусловий во Владивостоке, где также испортилась погода, вернулся в аэропорт отправления. Воздушное судно вылетело в среду.

Сейчас в Хабаровске на запасном аэродроме находятся самолеты, летевшие во Владивосток из Новосибирска и Красноярска.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон. В краевой столице сейчас идет сильный снег, в ближайшие дни в регионе ожидают выпадения от месячной до двухмесячной нормы осадков. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-27 м/с, на побережье - до 35 м/с.