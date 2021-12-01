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В Москве 1 декабря прогнозируют снег и гололедицу

Температура воздуха опустится до минус трех градусов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус девяти градусов.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 декабря в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус один-шесть градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.

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