Экс-главе Новосибирского областного суда предъявили обвинение в превышении полномочий

ТАСС, 1 декабря. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Материалы будут переданы на рассмотрение в суд, сообщается в среду на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации"). Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, уголовное дело в отношении Шатовкиной было возбуждено в январе 2021 года, преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области. По версии следствия, в июле 2018 года она истребовала в Советском районном суде копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей региона, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска.

По информации СУ СК РФ по Новосибирской области, обвиняемая распространила сведения о предстоящих следственных действиях, в результате фигуранты попытались скрыть предметы и документы, которые были важны в качестве доказательств по делу. Вину по предъявленному обвинению экс-председатель областного суда не признала.