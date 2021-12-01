Энергетики устраняют аварии на электросетях в трех селах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Энергетики устраняют повреждения на линиях электропередачи в трех населенных пунктах Приморья, где электроснабжение было нарушено после обильного снегопада. Об этом сообщается в среду на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДГК).

"Сейчас энергетики устраняют повреждения на линиях электропередачи в поселке Подъяпольск Шкотовского района, Хмыловка Партизанского района и селе Киевка Лазовского района, электроснабжение в которых было нарушено утром 1 декабря. Возобновить подачу электроснабжения в этих населенных пунктах планируется в первой половине дня", - говорится в сообщении.

Вечером 30 ноября и ночью 1 декабря энергетики филиала фиксировали единичные отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах края, которые оперативно устранялись, работы не прекращались в ночное время. Основной причиной отключений стал занос сторонних предметов на линии электропередачи и схлест проводов из-за сильного ветра.

Во Владивостоке электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется в штатном режиме.

Циклон принес в Приморье снег и сильный ветер, в некоторых районах края выпало более месячной нормы осадков. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра, 34 метра в секунду, по шкале Бофорта это считается ураганом.

В среду во Владивостоке около минус шести градусов, скорость ветра - 14 м/с, без осадков. В районах края от минус пяти до минус одиннадцати градусов.