Информация о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилась

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Экстренные службы в аэропорту Челябинска проверили информацию о минировании взлетно-посадочной полосы, которая поступила в среду утром. Сообщение не подтвердилось, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, информация об угрозе не подтвердилась", - сказали в пресс-службе, добавив, что аэропорт работает в обычном режиме.

Со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Челябинской области ранее сообщалось, что в 07:45 мск на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании ВПП.