Сугробы в Санкт-Петербурге выросли почти до 20 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге к утру среды достигла 19 см, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Сейчас 19 см снежный покров по нашей рейке на метеостанции в центре города", - сказал Колесов, добавив, что небольшой снег будет идти в течение первой половины дня.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, которые он опубликовал на своей странице в Facebook, в Ленинградской области снежный покров увеличился до 30 см. В среду метеоусловия в регионе будет формировать тыловая, холодная часть циклонического вихря. Ожидаются преимущественно облачная погода, кратковременный снег. Температура воздуха в городе составит от минус 4 до минус 6 градусов, по области - от минус 3 до минус 8 градусов.

Обильные осадки в виде снега Петербургу обеспечил циклон "Бенедикт". Накануне на дневную уборку проезжей части и тротуаров выходили более тысячи единиц техники и почти 1,2 тыс. работников ручного труда дорожных предприятий. Пункты приема и утилизации предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" приняли более 8 тыс. куб. м снега за минувшие сутки. Как сообщили в среду в пресс-службе предприятия, к сезону 2021-2022 гг. было подготовлено 18 пунктов, они способны принять 101,5 тыс. куб. м снега в сутки.