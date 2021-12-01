Резкое потепление придет в Крым 2-3 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Дожди, снегопады и ураганный ветер прекратятся в Крыму со среды, начнется резкое потепление, сообщила в среду ТАСС начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В ночь на 1 декабря из-за непогоды и ураганного ветра 40 м/с в семи районах Крыма, а также Севастополе произошли частичные отключения электричества. В Ялте ветер валил деревья, повреждены здания и автомобили. Синоптики распространили ночью два штормовых предупреждения.

"Сегодня прогнозируются небольшие осадки, ослабление ветра. Завтра и послезавтра - теплая погода, погода резко меняется. Только будет юго-западный ветер, но не такой скорости. 2 и 3 декабря - без осадков, 4 и 5 декабря - снова усиление ветра юго-западного, не такой скоростью, но приличной будет - 15-20 м/с, временами дождь. Вот, что нас ждет, стихия закончилась", - сказала Любецкая.

Сейчас в Симферополе плюс 5 градусов, снег прекратился. На сайте Крымского гидрометцентра сообщается, что в четверг в регионе ожидается до плюс 13 градусов, в пятницу и субботу - до плюс 14.

Движение по Крымскому мосту, несмотря на непогоду, которая обрушилась на Крым и Краснодарский край, осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в управлении дорог "Тамань". "Мост работает в штатном режиме", - сказал представитель управления, добавив, что на основной магистрали полуострова - трассе "Таврида" - также нет проблем с движением.

Штормовые предупреждения

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с в среду. С пятницы экстренное ведомство распространило пять штормовых предупреждений, согласно которым непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В понедельник в Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов. По данным Минздрава региона, пять человек травмированы в республике и два в Севастополе. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей, сейчас восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Спасатели зарегистрировали на территории республики 111 происшествий, связанных с сильным ветром. Практически все они уже ликвидированы.