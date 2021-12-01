Врачи в ЮАР отмечают легкие симптомы у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько врачей из ЮАР отметили, что у большинства заразившихся штаммом "омикрон" пациентов в основном наблюдаются легкие симптомы, которые похожи на простуду. Их мнение в понедельник приводит агентство Associated Press .

"В последние 10 дней произошел резкий рост числа заражений. Но до сих пор большинство случаев были легкими, у пациентов наблюдались симптомы, похожие на простуду: сухой кашель, жар, ночная потливость, ломота в теле", - рассказал Унбен Пиллэй, врач из столичной провинции Гаутенг. Он добавил, что большинство инфицированных переболели дома и что вакцинированные справляются с новым штаммом заметно лучше.

В настоящее время в ЮАР не зафиксирован резкий рост числа госпитализаций, но делать окончательные выводы пока рано, отметил Пиллэй.

С тезисом о более легких симптомах болезни согласна врач Анжелика Кутзее, одна из первых заговорившая о новом штамме. "То, что мы видим в Южной Африке, а я фактически оказалась в эпицентре происходящего, - очень легкие случаи, легкие для нас [врачей]. Мы никого не госпитализировали, я говорила с коллегами, они такого же мнения", - считает Кутзее.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале ноября, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Также уже установлено, что штамм обладает повышенной способностью к распространению. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено на текущий день в ЮАР.