В Калининграде одной из улиц присвоили имя погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева

"Решение о присвоении [имени Евгения Зиничева] одной из улиц Калининграда принято депутатами горсовета в среду", - сообщил представитель совета.

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты горсовета Калининграда приняли решение о присвоении одной из улиц города имени главы МЧС РФ Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга в сентября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в горсовете в среду.

Ранее топонимическая комиссия решила присвоить имя Зиничева улице Посольской. В этом районе запроектировано строительство школы и детского сада, уточнил собеседник агентства.

"Евгений Зиничев - Герой России, который погиб совсем недавно. Это человек, который исполнял обязанности губернатора, который очень многое сделал для Калининградской области. <...> Я считаю, что улица в городе Калининграде имеет право называться его именем", - сказал глава Калининграда Евгений Любивый.

Евгений Зиничев в 2015 году возглавил управление ФСБ России по Калининградской области. С 28 июля по 6 октября 2016 года занимал пост врио губернатора Калининградской области.

Глава МЧС погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Глава государства Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.