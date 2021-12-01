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Пандемия COVID-19

В Норвегии подтвердили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

Двое заразившихся посещали Южную Африку

ХЕЛЬСИНКИ, 1 декабря. /ТАСС/. Два первых в Норвегии случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в коммуне Эйгарден. Об этом сообщили в среду местные власти.

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"1 декабря в Эйгардене выявлены два случая заражения штаммом "омикрон". Двое заразившихся посещали Южную Африку", - говорится в сообщении на сайте коммуны.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

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НорвегияПандемия COVID-19
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