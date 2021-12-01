В ООН считают, что ограничения на поездки из-за ковида должны быть крайней мерой

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили призвал страны мира вводить ограничения на путешествия из-за пандемии коронавируса лишь в качестве крайней меры. Соответствующее заявление он сделал в среду на открытии Генеральной ассамблеи ВТООН в Мадриде.

Генсек заявил о важности солидарности между странами. "Сейчас это важнее, чем когда-либо, поскольку наши коллеги из Африки сталкиваются с вызовами, связанными с новым вариантом [коронавируса "омикрон"], - отметил он. - ВТООН обязуется не оставить никого позади в нашем ответе и восстановлении".

"Я заявляю о моей сильной поддержке наших африканских членов, - добавил Пололикашвили. - Я также повторяю наш призыв к тому, чтобы ограничения на поездки были крайней мерой".

В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". В качестве меры предосторожности некоторые страны - Великобритания, Германия, Австралия, Австрия, Дания, Испания, Нидерланды, Франция, Швейцария - временно приостановили авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мозамбиком, Намибией, ЮАР и Эсватини.