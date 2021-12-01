Премию имени Лобачевского вручили в Казани профессору МГУ за достижения в геометрии

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Иджад Сабитов получил международную премию им. Н. И. Лобачевского "За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики". Ученый-математик отмечен премией в размере $75 тыс. за выдающиеся достижения в геометрии и их применение, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"Я волнуюсь, радуюсь и горжусь одновременно. Я полон чувств благодарности к Казанскому университету, за жюри, за совет ученых, которые поддержали меня", - сказал лауреат премии Иджад Сабитов после награждения.

В текущем году на получение престижной мировой награды претендовали порядка 20 российских и зарубежных ученых из США и Японии, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Сызрани, Ижевска, Перми.

Медаль имени Н. И. Лобачевского, а также денежная премия присуждаются один раз в два года. Ее получают ученые за научные труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, в области фундаментальной и прикладной математики.

Доктор физико-математических наук, доцент, профессор Иджад Сабитов родился в 1937 году, в 1959 году окончил физико-математический факультет Таджикского государственного университета (Душанбе), после окончания университета остался в нем как ассистент кафедры математического анализа, в 1961-1964 годах учился в аспирантуре механико-математического факультета Московского государственного университета, работает на факультете с октября 1964 года.