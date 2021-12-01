Из-за омикрон-штамма все въезжающие в Эстонию должны заполнять анкету

ТАЛЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Эстонии в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" обязало в среду всех въезжающих в страну заполнять специальную анкету.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в анкету, которая должна быть заполнена в течение трех дней до прибытия, надо указать все страны, которые человек посетил в ходе путешествия, а также страну, из которой прибыл. Анкету следует заполнять в электронном виде на сайте департамента здоровья Эстонии.

По информации правительства Эстонии, мера вводится с 1 декабря и будет действовать до 16 декабря, поскольку характеристики омикрон-штамма до сих пор не изучены.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.