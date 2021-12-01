Карантин по бешенству объявили в московском поселении Марушкинское

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Карантин в связи с выявлением случая заболевания бешенством у домашнего животного объявлен в столичном поселении Марушкинское до 25 января следующего года. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В поселении Марушкинском Новомосковского административного округа Москвы введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. До 25 января 2022 года на территории поселения Марушкинского запрещено лечение больных млекопитающих животных, а также их отлов, ввоз на территорию поселения и вывоз за ее пределы", - говорится в публикации.

Кроме того, действуют ограничения на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. В распоряжении мэра отмечается, что бешенство было зафиксировано у домашнего животного в деревне Давыдково.

"Защитить питомцев от бешенства позволяют прививки. Их делают бесплатно в городских пунктах вакцинации. Также есть возможность вызвать ветеринара на дом. Записаться на процедуру можно на портале mos.ru. Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: +7 495 612-04-25", - заключается на сайте.