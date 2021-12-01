Эксперт заявил, что омикрон-штамм появился в ЮАР еще 9 ноября

"У меня есть данные, что омикрон-штамм был в ЮАР уже 9 ноября", - сказал он.

Министерство здравоохранения ЮАР публично объявило о появлении в стране нового штамма коронавируса 25 ноября.

В свою очередь медицинские власти Нигерии сообщили в среду, что омикрон-штамм уже распространялся по Африке в октябре. Проведенные Нигерийским центром по контролю за заболеваниями ретроспективные проверки показали, что этот вариант коронавируса находится в образцах, взятых в октябре 2021 года у прибывших в Нигерию путешественников.

По словам Карима, омикрон-штамм является более заразным вариантом COVID-19, нежели все предыдущие. "Специалисты поражены, какими быстрыми темпами растет количество новых заболевших", - сказал он. Однако, по его словам, из этого не следует, что омикрон-штамм вызывает более тяжелые формы заболевания, чем другие варианты коронавируса. Кроме того, ряд мутаций, характерных для омикрон-штамма, уже были выявлены в других вариантах коронавируса. Основные мутации новой разновидности связаны с ее способностью избегать прямого воздействия иммунной системы человека.

Важность вакцинации

Говоря об эффективности существующих вакцин, эксперт отметил, что окончательной ясности в этом вопросе еще нет, но особенности омикрон-штамма способны снизить эффективность прививок. "Однако накопленный в ходе пандемии опыт говорит о том, что вакцинация предотвращает тяжелые формы заболевания и сокращает риск госпитализации, - заметил он. - Окончательный вывод об эффективности вакцин против омикрон-штамма будет сделан в ближайшие 2-4 недели".

Салим Абдул Карим подчеркнул, что сейчас главная задача - остановить распространение омикрон-штамма. "Особое внимание следует уделять мерам предосторожности в закрытых помещениях и на транспорте, - указал он. - В идеале в закрытых помещениях должны находиться лишь люди, которые прошли вакцинацию".

Согласно данным Минздрава ЮАР, на сегодняшний день среди госпитализированных с ковидом в провинции страны Гаутенг, которая является эпицентром распространения омикрон-штамма, 87% не прошли вакцинацию.