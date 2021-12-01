Эксперт Минздрава: новые штаммы не позволяют надеяться на скорое завершение пандемии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Появление новых штаммов коронавируса, в том числе "омикрона", не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Я не говорю о том, что все будет продолжаться так же и дальше, мне кажется, очевидно из этой статистики, что, скорее всего, эта история (пандемия - прим. ТАСС) - еще на некоторое и, возможно, продолжительное время. Вряд ли нам завтра удастся справиться с пандемией COVID-19, тем более в аспекте широко обсуждаемой проблемы вновь появляющихся штаммов. Вот сейчас ВОЗ обратила внимание фактически всего мирового сообщества на штамм "омикрон", который потенциально имеет возможности также быстрого распространения", - сообщил он на форуме "Здоровое общество" в среду.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.