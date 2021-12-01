{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт Минздрава: новые штаммы не позволяют надеяться на скорое завершение пандемии

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что ВОЗ обратила внимание фактически всего мирового сообщества на штамм "омикрон", который потенциально имеет возможности быстрого распространения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Появление новых штаммов коронавируса, в том числе "омикрона", не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"Я не говорю о том, что все будет продолжаться так же и дальше, мне кажется, очевидно из этой статистики, что, скорее всего, эта история (пандемия - прим. ТАСС) - еще на некоторое и, возможно, продолжительное время. Вряд ли нам завтра удастся справиться с пандемией COVID-19, тем более в аспекте широко обсуждаемой проблемы вновь появляющихся штаммов. Вот сейчас ВОЗ обратила внимание фактически всего мирового сообщества на штамм "омикрон", который потенциально имеет возможности также быстрого распространения", - сообщил он на форуме "Здоровое общество" в среду.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Татарстане снижаются темпы заболеваемости после введения ограничений
В регионе действует множество мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Читать полностью