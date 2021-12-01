Более трети из проверенных объектов в Тюменской области нарушали в ноябре ковидные правила

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Около 33% из проверенных объектов в Тюменской области нарушали в ноябре 2021 года ковидные правила, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"За ноябрь 2021 года специалистами управления проверено 839 объектов, охвачены все муниципальные образования области. <...> Нарушения выявлены на 284 объектах (33%). <...> Составлено 177 протоколов, судами вынесено 53 постановления о наложении штрафов на сумму 1 839 000 рублей. <...> Мера в виде временного запрета деятельности управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в ноябре применялась 20 раз, по административным материалам управления судами вынесены наказания в виде административного приостановления деятельности на срок от 10 до 30 суток", - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники Роспотребнадзора при проверках уделяли ТЦ, в том числе по оценке системы допуска посетителей через QR-коды, работе клининговых компаний, вакцинации сотрудников.

За минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 81 191 случаев, выздоровели 63 159 человек, полный курс вакцинации прошли 774 672. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 59,3%.