Ямал готов поделиться с членами Северного форума опытом закрепления молодежи в Арктике

ТАСС, 1 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) готов делиться опытом по закреплению молодежи для работы в Арктике на все регионы-члены международной неправительственной организации "Северный форум". Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания ЯНАО по итогам рабочей встречи спикера регионального парламента Сергея Ямкина с исполнительным директором "Северного форума" Владимиром Васильевым.

"Наша задача - стимулировать молодых возвращаться для работы в районы Крайнего Севера и восстановить принцип социальной справедливости в оценке их труда. За последние десять лет на Ямале введено 45 мер дополнительной региональной соцподдержки, адресатами которой стали семьи с детьми и молодежь. Молодые люди остаются в родных городах и поселках, если видят возможности для самореализации, творчества и карьерного роста. И для этого на Ямале делается очень много, мы готовы делиться ямальским опытом закрепления молодежи в Российской Арктике", - цитирует пресс-служба слова Ямкина.

Также "Северному форуму" интересен опыт Ямала в части поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС), добавили в пресс-службе. Кроме этого, сотрудничество ЯНАО и регионов-членов "Северного форума" необходимо налаживать в вопросах сохранения арктической экосистемы, дальнейшего совершенствования механизмов поддержки северян и создания объединяющего бренда.

"Арктические регионы накопили большой свод законов. Необходимо провести их мониторинг, что позволит распространить лучшие законодательные практики среди парламентариев других стран", - приводит пресс-служба слова Васильева.

О Северном форуме

Северный форум - крупнейшая международная неправительственная организация, объединяющая губернаторов северных регионов. Организация также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).

"Северный Форум" - единственная международная организация РФ по вопросам устойчивого развития Севера и Арктики, секретариат которой базируется в России.