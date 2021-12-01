Летевший в ХМАО самолет вернулся в Екатеринбург из-за сложных метеоусловий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Екатеринбурга в город Советский Ханты-Мансийского автономного округа, вернулся в аэропорт вылета из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Рейс UT-335 Екатеринбург - Советский вернулся в аэропорт Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прилета. Вылет планируется завтра, 2 декабря, в 10:30 (8:30 мск). С пассажирами работают представители авиаперевозчика", - сказали в пресс-службе.