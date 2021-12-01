В Нижнем Новгороде в новогодние праздники ожидают до 250 тыс. туристов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют привлечь в регион в новогодние праздники до 250 тыс. туристов за счет мероприятий, которые проведут в городе в рамках проекта "Новогодняя столица России - 2022". Об этом сообщил журналистам замгубернатора региона, министр культуры Олег Беркович.

"Мы ожидаем 200-250 тыс. гостей, туристов за счет новогодней столицы, здесь мы считаем и тех, кто переночует и тех однодневных туристов, которые приедут к нам из соседних регионов", - сказал он.

Так, в Нижнем Новгороде состоятся три ледовых шоу и праздничный парад на пешеходной улице Большой Покровской. Часть мероприятий пройдет также в Нижегородском кремле и на Нижегородской ярмарке. В январе власти Калуги передали представителям Нижнего Новгорода символ проекта "Новогодняя столица России" - хрустальную снежинку.