Эксперт: вероятность эффективности вакцин против омикрон-штамма высокая при трех дозах

РИМ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вероятность эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 высокая, особенно после третьей дозы препарата для иммунизации. Об этом сказал в среду в интервью ТАСС член научно-технического совета, вырабатывающего рекомендации по борьбе с пандемией для правительства Италии, эпидемиолог, специалист по инфекционным заболеваниям Донато Греко.

"Вероятность того, что [существующие] вакцины эффективны против омикрон-штамма, очень высокая. Возможно снижение защиты от инфицирования, но не от тяжелого течения болезни", - сказал эксперт. По его мнению, история варианта "омикрон" в некотором роде повторяет ситуацию с другими вариациями. "Я не знаю ни одного вируса без вариантов, все вирусы мутируют. Только в нашей стране были выделены 1,5 тыс. мутаций. Ясно, что, если много мутаций концентрируются в одном белке - спайк-белке, их считают более сложными мутациями, вызывающими обеспокоенность. Но всё примерно мы уже видели с вариантами "альфа", "бета", "дельта" и сейчас "омикрон", - добавил он.

Греко считает, что в описании возможных опасных свойств омикрон-штамма есть определенное преувеличение. "Этот вариант будет распространяться в Европе, но пока он ни более заразный, ни более опасный. К сожалению, политики не очень хорошо информированы об истории вирусов. Паника не нужна", - заверил собеседник агентства.

По его мнению, вакцина - "главное и единственное оружие", "и три дозы дают достаточно защиты". Греко полагает, что ковид становится все более похож на сезонную инфекцию, которая обостряется осенью и зимой. "Вероятно, что потом понадобится повторять вакцинацию каждые два-три года", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что на вакцинацию достаточно хорошо реагируют и больные СПИДом, которые страдают иммунодефицитом и более подвержены серьезным и острым формам COVID-19. "К ним должно проявляться особое внимание, начиная с тестов при появлении первых симптомов. Они хорошо реагируют на вакцины, но, безусловно, ответ их иммунной системы слабее. Но его достаточно, чтобы не допускать развития острых форм заболевания", - констатировал эксперт.