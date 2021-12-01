В Швеции экологу Владимиру Сливяку вручили премию "За целесообразное жизнеобеспечение"

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения премии "За целесообразное жизнеобеспечение", которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, прошла в среду в Стокгольме. Одним из четырех лауреатов стал российский эколог Владимир Сливяк.

Награда служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными премиями Альфреда Нобеля. В этом году премии "За целесообразное жизнеобеспечение" исполнилось 42 года.

Вместе с российским экологом премии удостоены камерунская активистка движения за гендерное равенство и укрепление мира Марта Ванду, женщина-вождь из канадского племени Ветсуветен Фреда Хьюсон, а также организация "Правовая инициатива по лесам и окружающей среде" (LIFE) из Индии. Хьюсон стала лауреатом "за бесстрашное стремление восстановить культуру своего народа и защитить свою землю от катастрофических трубопроводных проектов ". LIFE награждена за "новаторскую правовую работу, дающую возможность сообществам защищать свои ресурсы в стремлении к экологической демократии в Индии".

По мнению жюри, лауреаты премии 2021 года являются "лидерами в продвижении прав женщин и девочек, защите окружающей среды и восстановлении прав коренных народов посредством мобилизации сообществ и расширения прав и возможностей массовых инициатив". Достижения представителей Камеруна, России, Канады и Индии наглядно демонстрируют, что устойчивые перемены основаны на объединении сообществ.

История создания премии

Награда была учреждена в 1980 году по инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем. Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, согласно которой человек должен брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизни.

За годы своего существования премия Укскюлля присуждалась за достижения в самых различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Финансирование осуществляется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. Пополняется он и за счет добровольных пожертвований частных лиц и международных организаций.

Решение о награждении принимает международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги - 1 млн крон ($115 тыс.) - на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу. Второй год подряд лауреатам также вручают скульптуры шведки Евы Хильд, сделанные из переработанного металла в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.