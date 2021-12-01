Центр амбулаторной онкопомощи откроют в Смоленской области в январе 2022 года

ТАСС, 1 декабря. Центр амбулаторной онкопомощи откроется в январе 2022 года на базе Рославльской центральной районной больницы в Смоленской области. Это позволит увеличить процент выявления онкозаболеваний на ранних стадиях, сообщает в среду пресс-служба обладминистрации.

"В настоящее время идет работа над созданием центра амбулаторной онкологической помощи на базе Рославльской центральной районной больницы, он будет входить в структуру Смоленского областного онкодиспансера. Всего на его создание выделено финансирование в размере 85 млн рублей из средств областного бюджета. Планируется, что центр начнет работать с 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным властей, открытие нового центра позволит привлечь для диагностики и наблюдения пациентов специалистов высокой квалификации, снизить кадровый дефицит врачей-онкологов на территории муниципалитетов. В настоящий момент в помещениях нового медучреждения уже завершен ремонт, закуплены мебель и автомобиль для доставки сотрудников к месту работы. Проект реализуется благодаря региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями".

"Целесообразно провести активную информационную работу по данному направлению: объяснить смолянам, с какой регулярностью нужно проводить определенные обследования, рассказать о превентивных мерах, которые необходимо предпринимать. Это в наших силах - влиять на процент раннего выявления злокачественных образований", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Островского.

По данным областного департамента здравоохранения, в Смоленской области показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2020 году уменьшился на 3% по отношению к 2019 году. При этом выросло число заболеваний, выявленных на ранней стадии. Так, за 9 месяцев этого года в регионе доля пациентов, чей диагноз определен на I-II стадии, выросла до 58%.