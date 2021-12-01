Представители 11 регионов обсудили вопросы развития туризма на форуме в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийский форум "Россия событийная" в среду открылся в Ульяновске, о главных событиях в сфере туризма на нем рассказали представители 11 регионов страны. Как сообщил журналистам председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, член правления Российского союза туриндустрии, основатель Национальной премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов, событийный туризм выделен в самостоятельное направление лишь несколько лет назад.

"Еще несколько лет назад событийный туризм не рассматривался как самостоятельное направление. Однако именно он является эффективным инструментом для повышения внимания к территории, в особенности - малых городов и сел. Люди едут в какой-либо регион намеренно, чтобы посетить конкретное событие: будь то научный форум или музыкальный фестиваль. Параллельно с этим они знакомятся с самой территорией, ее историческим и культурным центром, посещают музеи и другие заведения", - сказал он.

Во время деловой программы форума эксперты обсудили актуальные вопросы развития событийного туризма. Участники особо отметили важность популяризации этого направления в селах, а также поделились опытом, как лучше организаторам выстроить взаимодействие с блогерами и СМИ. Директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин презентовал событийный календарь Ульяновской области 2021 года, в который было включено 60 мероприятий.

Программа финальных мероприятий Х Национальной премии Russian Event Awards продлится три дня - по 3 декабря. В четверг в Ульяновской областной научной библиотеке имени В. И. Ленина финалисты премии будут защищать свои проекты перед экспертным советом. Его возглавляет директор Международной туристической выставки "Интурмаркет", член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Ольга Хоточкина.

В пятницу во Дворце культуры "Губернаторский" состоится торжественная церемония награждения Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Всего в финал премии вышло 249 проектов из 49 регионов России. В их числе более десяти от Ульяновской области.

Всероссийский форум "Россия событийная" в этом году проходит в Ульяновске в рамках финальных мероприятий X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Форум проводится с 2016 года для организаторов туристических событий в регионах России. Организаторами мероприятия выступают Фонд "Ульяновск - культурная столица", Агентство по туризму Ульяновской области и Фонд развития общественных связей Region PR при поддержке правительства региона.