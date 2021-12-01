Власти Дагестана попросят перенести ввод недостроенных объектов образования на 2022 год

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Руководство республики Дагестан намерено обратиться в Министерство просвещения РФ для переноса сроков ввода в эксплуатацию объектов образования, которые находятся в низкой степени готовности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

"Здесь вопросы к главам муниципальных образований, и связаны они с тем, что неправильно выбрана площадка для строительства, неверно оценены возможности для технического присоединения и другие, - сказал глава Дагестана Сергей Меликов на совещании с участием замминистра просвещения РФ Анастасии Зыряновой, его слова приводит пресс-служба. - Я буду обращаться в Минпросвещения РФ с просьбой перенести сдачу объектов с низкой степенью строительной готовности на сентябрь 2022 года - иначе они превратятся в долгострой".

По словам главы региона, в текущем году введено в эксплуатацию порядка 20% из запланированных объектов образования. До конца декабря планировалось запустить 78 объектов образования, в том числе 21 школу и 57 детских садов. Существует риск несвоевременного завершения строительства для 40 объектов образования, их готовность составляет менее 90%, а по ряду объектов - менее 10-15%.

"Это связано как с объективными обстоятельствами - труднодоступность, транспортная логистика, заболеваемость ковидом, удорожание строительных материалов. Также по причинам неоптимального предоставления земельных участков, некачественной проектно-сметной документацией, которая не позволила в сроки построить объект. Помимо этого, и неспособность ряда строительных организаций выполнить обязательства качественно и в срок", - приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Дагестана Манвела Мажонца.

В республике работает свыше 2,6 тыс. образовательных организаций всех уровней, в которых обучаются более 670 тыс. человек.