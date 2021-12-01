В Чечне планируют за два года провести капитальный ремонт 80 школ

ГРОЗНЫЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Чеченской республики планируют в 2022-2023 гг. провести капитальный ремонт 80 школ, всего требуется обновить порядка 160 школ. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с министром образования республики Хож-Бауди Дааевым.

"Министр доложил, что в 2022-23 годах в республике планируется капитальный ремонт 80 школ. По его словам, на них уже подготовлена проектно-сметная документация и отправлена в федеральный центр на согласование. Всего капитальный ремонт требуется порядка 160 школам региона. Также Хож-Бауди Дааев выступил с инициативой оказать содействие выпускникам 9-х классов, которые покидают стены СОШ, но по различным причинам не продолжают учебу в техникумах или колледжах. Я поддержал это предложение", - написал Кадыров на своей странице в "Вконтакте".

На встрече также поднималась проблема низкой зарплаты педагогов. Кадыров поручил проработать этот вопрос: "Необходимо изыскать средства в региональном бюджете и при необходимости выйти на федеральный центр. Мы затронули и меры повышения кадрового потенциала образовательных учреждений региона. В частности, планируется приглашать специалистов из Москвы для повышения квалификации молодых чеченских педагогов".

Президент Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капремонта в РФ школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а до 1% находится в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения России, отремонтируют порядка 1,5 тыс. школ.