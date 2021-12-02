Парламент Греции проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламент Греции принял в среду вечером закон о Национальном центральном управлении закупок в сфере здравоохранения, включающий поправку об обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Поправку об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, предложенную правительством, поддержали правящая партия "Новая демократия", имеющая в 300-местном однопалатном парламенте страны большинство в 157 мест, и левоцентристская оппозиционная партия "Движение перемен". Против проголосовали главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА), Компартия Греции (КПГ), небольшая левая партия "МЕРА25" и правоцентристская "Эллиники лиси" ("Греческое решение). За законопроект в целом проголосовала только "Новая демократия".
Голосованию предшествовали дебаты по объявленному во вторник премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом решении об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, а также о штрафах в €100 в месяц тем, кто этого не сделает до 16 января. Премьер сообщил в своем выступлении на заседании правительства об этом решении, принятом в связи с приближающимися рождественскими праздниками на фоне высокого уровня случаев заражения коронавирусом, а также озабоченности распространением штамма "омикрон". После этого решение было оформлено в виде поправки к законопроекту.
В ходе дебатов Мицотакис отреагировал на острую критику со стороны оппозиции вводимого штрафа в €100. "Неужели финансовая мера в €100 слишком строгая? Ответ прост: только штраф придает данному решению подлинно обязательный характер", - пояснил премьер. По его словам, штраф принимается для защиты здоровья людей. Он подчеркнул, что выбранный в Греции штраф "далек от штрафов в размере €7 000 в Австрии или до €1 000 за нарушение законодательства по COVID-19 в Италии".
Премьер указал, что правительство исчерпало все возможности по убеждению людей, прежде чем принять решение об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. "Девять из 10 греков, которые умирают [от коронавируса], старше 60 лет. Более восьми из 10 среди них не были вакцинированы. Это люди, которые, несомненно, подвергаются наибольшему риску", - сказал Мицотакис, добавив, что "оставаясь незащищенными, они доводят до кризиса национальную систему здравоохранения".
Запись на прививку увеличилась в 10 раз
Мицотакис отметил, что после объявления о новых мерах запись на вакцинацию за считанные часы увеличилась в 10 раз. "До объявления нами обязательной вакцинации ежедневно на прививки записывались около 2 000 граждан старше 60 лет. Когда мы объявили об этой мере, записались почти 20 000 человек. То есть записались почти в 10 раз больше", - сказал премьер.
Он сообщил, что также попросил национальный комитет по вакцинации рассмотреть возможность сокращения срока между второй и третьей прививками от коронавируса с шести месяцев до четырех. "Греция была первой, кто начал применять третью дозу для всех взрослых еще до того, как ее важность была признана мировым исследовательским сообществом", - сказал Мицотакис, отметив, что попросил специалистов "изучить возможность сокращения периода между второй и третьей дозами". "Если эксперты одобрят, то мы сможем начать делать третью прививку, возможно, через 4 месяца", - сказа он. По словам премьера, данное положение полностью соответствует нормам конституции страны.
Реакция оппозиции
Лидер СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас подверг резкой критике штрафы, предусмотренные за отказ пожилых людей от обязательной прививки. По мнению Ципраса, правительство выделяет одну возрастную категорию и налагает штраф, не имея чувства соразмерности. "Потому что €100 - это одно для тех, кто получает пенсию в €400 и живет за счет нее, и совсем другое для тех, кто имеет высокий доход, пенсионеры они или нет", - сказал экс-премьер. "То, что вы делаете, - это финансовый шантаж слабых и возможность выкупить право на отказ от прививки для обеспеченных", - заявил премьеру лидер оппозиции.