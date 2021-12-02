Парламент Греции проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19 граждан старше 60 лет

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Парламент Греции принял в среду вечером закон о Национальном центральном управлении закупок в сфере здравоохранения, включающий поправку об обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей .

Поправку об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, предложенную правительством, поддержали правящая партия "Новая демократия", имеющая в 300-местном однопалатном парламенте страны большинство в 157 мест, и левоцентристская оппозиционная партия "Движение перемен". Против проголосовали главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА), Компартия Греции (КПГ), небольшая левая партия "МЕРА25" и правоцентристская "Эллиники лиси" ("Греческое решение). За законопроект в целом проголосовала только "Новая демократия".

Голосованию предшествовали дебаты по объявленному во вторник премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом решении об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 60 лет, а также о штрафах в €100 в месяц тем, кто этого не сделает до 16 января. Премьер сообщил в своем выступлении на заседании правительства об этом решении, принятом в связи с приближающимися рождественскими праздниками на фоне высокого уровня случаев заражения коронавирусом, а также озабоченности распространением штамма "омикрон". После этого решение было оформлено в виде поправки к законопроекту.

В ходе дебатов Мицотакис отреагировал на острую критику со стороны оппозиции вводимого штрафа в €100. "Неужели финансовая мера в €100 слишком строгая? Ответ прост: только штраф придает данному решению подлинно обязательный характер", - пояснил премьер. По его словам, штраф принимается для защиты здоровья людей. Он подчеркнул, что выбранный в Греции штраф "далек от штрафов в размере €7 000 в Австрии или до €1 000 за нарушение законодательства по COVID-19 в Италии".

Премьер указал, что правительство исчерпало все возможности по убеждению людей, прежде чем принять решение об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. "Девять из 10 греков, которые умирают [от коронавируса], старше 60 лет. Более восьми из 10 среди них не были вакцинированы. Это люди, которые, несомненно, подвергаются наибольшему риску", - сказал Мицотакис, добавив, что "оставаясь незащищенными, они доводят до кризиса национальную систему здравоохранения".

Запись на прививку увеличилась в 10 раз

Мицотакис отметил, что после объявления о новых мерах запись на вакцинацию за считанные часы увеличилась в 10 раз. "До объявления нами обязательной вакцинации ежедневно на прививки записывались около 2 000 граждан старше 60 лет. Когда мы объявили об этой мере, записались почти 20 000 человек. То есть записались почти в 10 раз больше", - сказал премьер.

Он сообщил, что также попросил национальный комитет по вакцинации рассмотреть возможность сокращения срока между второй и третьей прививками от коронавируса с шести месяцев до четырех. "Греция была первой, кто начал применять третью дозу для всех взрослых еще до того, как ее важность была признана мировым исследовательским сообществом", - сказал Мицотакис, отметив, что попросил специалистов "изучить возможность сокращения периода между второй и третьей дозами". "Если эксперты одобрят, то мы сможем начать делать третью прививку, возможно, через 4 месяца", - сказа он. По словам премьера, данное положение полностью соответствует нормам конституции страны.

Реакция оппозиции

Лидер СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас подверг резкой критике штрафы, предусмотренные за отказ пожилых людей от обязательной прививки. По мнению Ципраса, правительство выделяет одну возрастную категорию и налагает штраф, не имея чувства соразмерности. "Потому что €100 - это одно для тех, кто получает пенсию в €400 и живет за счет нее, и совсем другое для тех, кто имеет высокий доход, пенсионеры они или нет", - сказал экс-премьер. "То, что вы делаете, - это финансовый шантаж слабых и возможность выкупить право на отказ от прививки для обеспеченных", - заявил премьеру лидер оппозиции.