ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура добилась демонтажа вольеров "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. В них ранее содержались косатки и белухи, сообщила в четверг пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Установлено, что ООО "Лакколит" использует акваторию бухты Средняя для стоянки и обслуживания судов. В 2018 году право пользования частью акватории по договорам аренды было передано ряду других обществ с ограниченной ответственностью для содержания неправомерно выловленных косаток и белух в семи несамоходных сооружениях. Несмотря на расторжение указанных договоров в октябре - ноябре 2020 года, меры по освобождению бухты от названных сооружений бывшими арендаторами не приняты. По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО "Лакколит" плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конструкции переместили на завод в состоянии, которое исключает их дальнейшее использование. Новый собственник намерен переработать их и использовать для ремонта судов.

"В настоящее время акватория бухты Средняя полностью освобождена от вольеров", - уточнила пресс-служба.

Около 100 белух и косаток содержались в центре реабилитации морских животных в бухте Средней, прозванной "китовой тюрьмой", с лета 2018 года. Последних особей выпустили на волю в ноябре 2019 года в Японском море. Летом 2020 года жители Приморского края стали сообщать в соцсетях о случаях встречи белух в бухтах вблизи Владивостока.

История получила широкий резонанс. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов. Четыре компании-отловщика были признаны судом виновными в нарушении правил рыболовства, общий объем штрафов превысил 150 млн рублей.