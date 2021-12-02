Емкости для раздельного сбора мусора поставили на одном из самых больших пляжей Байкала

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Иркутской области на Сарайском пляже - одной из самых популярных достопримечательной Байкала. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Площадка для раздельного сбора отходов создана на Сарайском пляже острова Ольхон - одной из главных природных достопримечательностей Байкала. <…> Установлены шесть больших цветных контейнеров. Они предназначены для чистого пластика, стекла, металла и прочих отходов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Заповедного Прибайкалья" ТАСС уточнили, что сбор мусора в эти контейнеры начнется весной 2022 года, когда увеличится туристический поток. Кроме того, к тому времени будет поставлен на учет транспорт, приобретенный для вывоза отходов. Вторсырье будут регулярно вывозить на сортировочную станцию, а затем отправлять на переработку.

По данным учреждения, Прибайкальский национальный парк, в который входит остров Ольхон, станет третьей в России особо охраняемой природной территорией, где применят практику сокращения образования отходов, организуют раздельный сбор мусора и его вывоз на переработку. Ранее это организовали Забайкальский национальный парк в Республике Бурятия и национальный парк "Чикой" в Забайкальском крае.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров Ольхон - самый большой и единственный населенный остров Байкала. Песчаный Сарайский пляж протяженностью почти 3 км расположен между поселками Хужир и Харанцы, в которых останавливается много туристов.