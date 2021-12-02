В России предложили учредить День семейного волонтерства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Союз добровольцев России предложил ввести на федеральном уровне семейную волонтерскую книжку в электронном формате, куда будут заноситься часы работы волонтером, а также предусмотреть льготы до 50% на билеты в театры, музеи, выставки, катки, зоопарки и планетарии для семей волонтеров в случае, если были отработаны 150 часов. Также предлагается ввести отдельный праздник в России - День семейного волонтерства, следует из письма главы Союза добровольцев России Яны Лантратовой вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим Вас на федеральном уровне предусмотреть введение семейной волонтерской книжки (в электронном формате), куда будут заносится часы, отработанные всеми членами семьи, а также предусмотреть льготы в размере до 50% при покупке входного билета при посещении городских музеев, театров, выставок, катков, зоопарков, планетариев для семей волонтеров (при предъявлении волонтерской книжки и на основании отработанных 150 часов), а также предусмотреть компенсацию части расходов на проезд семьи к месту осуществления волонтерской программы вплоть до полного погашения стоимости транспортных затрат в зависимости от количества отработанных часов", - следует из письма.

В секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой ТАСС подтвердили получение письма.

Согласно тексту письма, также Союз добровольцев предлагает учредить в России отдельный праздник - День семейного волонтерства, предусмотрев в сетке государственного телевещания часы для социальной рекламы семейного волонтерства. Лантратова отмечает, что зачастую волонтеры берут на себя все расходы в организации ряда мероприятий: от проезда и проживания до оплаты регистрационных взносов и организации работ.

"В случае с семейным волонтерством данные затраты растут минимум в два раза в зависимости от количества участников путешествия. Так, в 2021 году средняя стоимость участия в волонтерской программе с учетом регистрационных взносов и самостоятельной оплаты проезда по десяти наиболее востребованным направлениям (Урал, Красноярский край, Алтай, озеро Байкал, Владимирская область, г. Уфа, Западная Сибирь, Кавказ, Крым и Тверская область) варьируется от 20 до 60 тыс. рублей на семью из двух человек", - отмечает автор письма. Это оказывает большую нагрузку на семейный бюджет, и введение системы льгот и компенсаций расходов сильно снизили бы финансовую нагрузку с семей добровольцев, а также позволили бы привлечь большее количество участников.

Волонтерство в РФ

Численность добровольцев в России заметно выросла в последние годы, в том числе благодаря поддержке движения со стороны президента России Владимира Путина и правительства России. Если в 2003 году в волонтерских программах принимало участие 3% россиян, то теперь, согласно социологическим опросам, 16% населения считают себя волонтерами, а число добровольцев, работающих на базе некоммерческих организаций, государственных, муниципальных и образовательных учреждений превышает 7,5 млн человек.