В Австралии штамм "омикрон" впервые обнаружили у привитого человека, не посещавшего Африку

СИДНЕЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве в четверг, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа.

По данным медиков, инфицированный прибыл в Австралию 23 ноября из Дохи вместе с еще двумя членами семьи. Все они были полностью вакцинированы, однако послеполетное тестирование показало, что они больны COVID-19. "Эти путешественники не были в Африке, и Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса обеспокоено тем, что передача инфекции могла произойти во время полета, что существенно повышает риск распространения вируса", - сообщили в ведомстве.

Власти обратились ко всем пассажирам рейса QR908 из Дохи в Сидней с просьбой срочно пройти тестирование и оставаться в изоляции, пока с ними не свяжутся сотрудники Минздрава.

По последним данным, в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса: семь в штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, и еще один в Северной территории. Все случаи, за исключением последнего, были выявлены среди граждан, прибывших в Австралию из ЮАР и Намибии. С момента прилета в страну все заразившиеся были изолированы, медики отмечают, что болезнь у них протекает в бессимптомной или очень легкой форме.

К настоящему моменту в Австралии с населением 25,6 млн человек зарегистрировали 211 657 случаев заражения коронавирусом, при этом 195 243 человека выздоровели. 2 012 пациентов умерли от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации от коронавируса в стране считаются одними из самых высоких в мире, 87,4% граждан и резидентов, подлежащих вакцинации, получили два компонента препарата от COVID-19, первую прививку сделали 92,6%.