На "Госуслугах" запустили проактивное информирование по цифровым сервисам ОМС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минцифры России и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустили на портале госуслуг новый сервис уведомлений в рамках проекта "Цифровые сервисы ОМС". Об этом говорится в сообщении министерства.

Сервис, разработанный на базе платформы "Гостех", позволит минимизировать посещения медучреждений, а также снимет излишнюю нагрузку с персонала медицинских организаций, уточняют в Минцифры.

"Портал госуслуг в настоящее время стал основным интерфейсом между государством и гражданами. Поэтому очевидно, что единая платформа "Гостех" как основа построения современных государственных информационных систем должна иметь встроенные инструменты, позволяющие максимально просто реализовать различные виды уведомлений через "Госуслуги". <…> Тесная интеграция платформы "Гостех" и портала госуслуг сделают разработку государственных информационных систем еще проще и быстрее, и граждане получат еще больше полезных и удобных государственных услуг, доступных в электронном виде", - отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

После установления врачом необходимости для пациента продолжить дальнейшее лечение в условиях стационара, гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", получит информацию обо всех дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет на портале.

"Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями. Но в дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования", - пояснили в Минцифры.

В настоящее время доступно три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС: уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его; уведомление о принятии решения врачебной комиссией (при положительном - назначается дата госпитализации); уведомление с отчетом о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС.

В Минцифры добавили, что более 100 федеральных медучреждений уже осуществляют проактивное информирование своих пациентов через портал госуслуг. До конца года к сервису подключатся все федеральные медицинские организации.