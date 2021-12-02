Власти Кузбасса увеличили суммы компенсаций семьям погибших и пострадавшим на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Кемеровской области приняло решение об увеличении суммы компенсаций из регионального бюджета семьям погибших и пострадавшим при аварии на шахте "Листвяжная", которая произошла 25 ноября. Они получат от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей дополнительно к уже произведенным выплатам, сообщается в четверг в Telegram- канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Правительство Кузбасса выплатит дополнительно по 1 миллиону рублей семьям погибших, 400 тысяч рублей - пострадавшим в тяжелом состоянии, 200 тысяч рублей - в состоянии средней и легкой степени тяжести. Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице - 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно - 75 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее источник ТАСС сообщал, что, по последним данным, семьям погибших и пострадавшим при аварии на "Листвяжной" выплачено почти 380 млн рублей. Выплаты осуществлялись из федерального, регионального, муниципальных бюджетов, из средств ФГУП "Военизированные горноспасательные части" МЧС РФ и ООО "Шахта "Листвяжная". Деньги получили 114 пострадавших и 49 семей погибших. Выплаты продолжаются. В общей сложности только от компании на поддержку семей погибших и пострадавшим планируется направить свыше 500 млн рублей.

Также ранее было принято решение, что всем сотрудникам "Листвяжной", где заняты порядка 1,7 тыс. человек, будут выплачивать зарплату на время простоя шахты. "В период простаивания шахты на время аварийных работ заработную плату будут получать не только работники "Листвяжной", но и подрядных организаций", - уточняется в Telegram-канале главы региона.