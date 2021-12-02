{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения разработает внеучебные курсы для школьников

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, эти курсы будут включены в обязательную часть образовательной программы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России разработает курсы по внеучебной деятельности для школьников, которые будут включены в обязательную часть образовательной программы. Об этом сообщил в четверг глава министерства Сергей Кравцов на VIII всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей.

"Сегодня в школьной программе есть 10 часов обязательных на внеучебную деятельность, и мы разрабатываем курсы, которые школа может выбирать в рамках внеучебной деятельности, которые должны поддерживать общеобразовательные предметы, но, с другой стороны, учитывать интересы школьников", - сообщил Кравцов.

По его словам, эти курсы будут включены в обязательную часть образовательной программы. Он также попросил участников совещания обсудить, какие именно курсы нужно разработать и рекомендовать регионам: в области финансовой грамотности, искусства, физподготовки и так далее.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Ураган уничтожил уникальный 200-летний земляничник в Крыму
Его посадили в 1820 году
Читать полностью