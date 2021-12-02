ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян хотели бы иметь двух и более детей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян - 83% - при наличии идеальных условий жизни хотели бы иметь более одного ребенка. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если не учитывать нынешние условия жизни, 6% респондентов хотели бы иметь только одного ребенка. Завести двух или трех детей готовы по 32% респондентов, еще 19% желали бы иметь четырех и более детей. Не планируют заводить детей или не считают свой возраст подходящим для этого 6% опрошенных.

Более четверти опрошенных - 26% - назвали причиной отказа некоторых людей от родительства тяжелое материальное положение или финансовые трудности. Еще 14% сочли таких людей эгоистами либо людьми, которые хотят свободы, а 13% предположили, что они не хотят брать на себя ответственность. Кроме того, 10% опрошенных сочли отказавшихся от родительства глупыми либо психологически нездоровыми людьми.

Большинство соотечественников - 79% - согласны с тем, что жизнь женщины полноценна, если у нее есть дети, 18% не согласны с этим утверждением. В 2020 году доля согласных с таким мнением россиян составляла 62%, не согласных - 35%.

По мнению трети опрошенных - 33% - дети нужны для продолжения рода, еще 20% видят в них счастье и радость, 12% - свое будущее. Также 9% респондентов назвали детей смыслом жизни, а 6% - будущим страны.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.