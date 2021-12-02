Туроператоры заявили, что российские туристы не аннулируют туры, несмотря на ограничения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские туристы не аннулируют бронь туров, несмотря на ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Дождь" (включен в реестр СМИ-иноагентов).

"Какие тенденции у нас в туризме. Туристы не аннулируют туры. Туристы, может быть, более внимательно относятся к страховкам. Помимо медицинской страховки, которая покрывает $40 тыс. медицинских услуг, многие делают расширенную - до $100 тыс. покрытие покупают, - многие покупают страховку от невылета на случай, если кто-то в семье или компании заболеет", - сказал он.

По словам Горина, еще одной тенденцией новогодних праздников 2022 года, как и год назад, является отсутствие ранних бронирований. "Туристы покупают туры за одну-две-три недели до вылета. Мы находимся в стабильной неопределенности, в которой два года уже пребываем", - отметил он.

Вице-президент РСТ также перечислил популярные для бронирования на новогодние праздники страны, среди которых Египет, Турция, Доминикана. ОАЭ, Куба и Мексика.