GitHub грозит в России штраф до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении крупнейшего зарубежного веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"К мировому судье судебного участка 422 Таганского района Москвы поступил административный материал в отношении GitHub Ink, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ)", - сказали в суде. Дата рассмотрения еще не назначена. По этой статье сервису грозит штраф на сумму до 4 млн рублей.

GitHub - крупнейший зарубежный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.