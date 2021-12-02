Возможность получить QR-код при медотводе внедрят в Курской области с 6 декабря

КУРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области внедрят возможность получения QR-кода для жителей региона при наличии противопоказаний к прививке против коронавируса с 6 декабря, сообщил в четверг на своей странице "Вконтакте" губернатор региона Роман Старовойт.

"С 6 декабря куряне, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, при желании, смогут получить QR-код", - написал Старовойт.

Получить QR-код жители региона смогут в офисах МФЦ с 6 декабря в Курской области при наличии медицинской справки о противопоказаниях к прививке против ковида, паспорта и СНИЛС. В настоящее время в Курской области предоставление QR-кода о прохождении вакцинации против ковида необходимо при посещении торговых центров, театров, концертов, цирковых представлений, кинопоказов, заведений общепита, покупки или пополнения льготного проездного билета.

Старовойт добавил, что ограничения на работу фуд-кортов и других заведений общепита в области в ночное время отменяются с 10 декабря.

"Для граждан с QR-кодами или бумажными сертификатами о вакцинации возобновляют работу еще ряд организаций. С 10 декабря - фуд-корты в торговых центрах при 50% загрузке, отменяется ограничение на время работы общепита [в ночное время]", - написал он на своей странице.

Он уточнил, что снятие ряда ограничений связано с замедлением роста заболеваемости коронавирусом в Курской области благодаря, в том числе, увеличению числа вакцинированных. По данным пресс-службы областной администрации, в ноябре за счет нерабочих дней и ограничений количество вакцинируемых увеличилось в 2-3 раза, в среднем в сутки в регионе вакцинируют до 6 тыс. человек.

Кроме того, с 10 декабря в Курской области заработают детские игровые комнаты и развлекательные центры при условии загрузки на 25%, концертные площадки и караоке смогут работать в заведениях общепита при 50% загрузке.

​​​​​​С начала пандемии в Курской области выявлено 77 117 случаев заражения коронавирусом, 1 828 пациентов умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 590 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 537 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по вакцинации населения от коронавируса.