Около 45 тыс. пассажиров московского метро использовали Face Pay для оплаты проезда

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 45 тыс. пассажиров московского метро воспользовались технологией Face Pay для оплаты проезда за 1,5 месяца. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Полтора месяца назад оплату проезда по биометрии Face Pay запустили в мосметро. <...> Face Pay уже выбрали около 45 тыс. пассажиров. Но все другие способы оплаты остаются", - сообщил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что пассажиры отмечают удобство нового сервиса. "Мы видим быстрый рост его популярности - с 15 октября сделали более 160 тыс. поездок по биометрии, и они пришлись на период снижения мобильности - поэтому добавили больше турникетов с Face Pay", - сказал заммэра.

Турникеты с функцией оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay заработали на каждой станции Московского метрополитена 15 октября. К новому сервису подключены порядка 240 станций на 14 линиях столичной подземки.

Чтобы воспользоваться новой технологией оплаты в метро, пассажиру нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", привязать банковскую карту, транспортную карту "Тройку" и загрузить свою фотографию. Во время регистрации в сервисе фотография лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, створки турникета открываются.