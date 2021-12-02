Ростех сообщил, что к Новому году изготовили более 3 млн фейерверков, хлопушек и свечей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 3 млн фейерверков, хлопушек и бенгальских свечей произведено к Новому году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".

"Холдинг произвел более 3 млн изделий профессиональной и бытовой пиротехники - фейерверков, хлопушек и бенгальских свечей. Этот запас будет использоваться, в том числе, для салюта в новогоднюю ночь", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в холдинге, в этом году НИИ Прикладной химии наладил выпуск новой продукции - бенгальских свечей 140 мм, а также конусных хлопушек "Мальвина" и "Буратино".

"Фейерверки "Технодинамики" традиционно используются во время самых масштабных праздников страны, включая новогоднюю ночь. В 2021 году выручка холдинга от продаж пиротехники различных видов составила 590 млн рублей - это на 10 млн больше, чем в прошлом году. В том числе, было продано 38 тыс. профессиональных фейерверков калибра 310, 195 и 105 мм на сумму 160 млн рублей", - приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Игоря Насенкова.

НИИ Прикладной химии является ведущим предприятием России по разработке и производству пиротехнической продукции военного и гражданского назначения. Предприятие имеет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические подразделения, опытное производство, испытательную базу, полигон и проводит весь комплекс работ - от исследований до серийного выпуска продукции.