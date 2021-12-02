Туркомплекс "Саяны" с яхтенным портом появится в 2025 году на южном Байкале

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. Туристический комплекс "Саяны" с яхтенным портом на 40 мест для малых судов будет построен в 2025 году на южном берегу Байкала в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"В Кабанском районе стартовали подготовительные мероприятия по реализации проекта компании "Славное море". Соглашение о реализации инвестпроекта подписал в сентябре на полях Восточного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов. Реализация проекта планируется в два этапа со сдачей в эксплуатацию в 2025 году. Проект направлен на комплексное развитие туризма в селе Выдрино", - сообщили в пресс-службе.

Инвестор планирует создать круглогодичный туркомплекс. Реализация второго этапа предусматривает строительство инфраструктуры для зимнего туризма на горе Мамай.

В целом это будет единый туристический комплекс, включающий отель на 200 номеров, ресторан, яхтенный порт, складское хранилище для судов и инвентаря, благоустроенный пляж, маяк со смотровой площадкой.

"Предлагаемые в рамках проекта решения обеспечат создание логистической инфраструктуры водных портов и водного туризма населенных пунктов - Выдрино, Байкальск, Слюдянка, Листвянка, Бабушкин, Танхой, связав южную часть Байкала, а впоследствии и все части озера", - отметили в пресс-службе.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики. Работа по развитию туристической инфраструктуры отвечает задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Национальный проект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.