Вернувшихся в Россию москвичей оштрафовали более чем на 26 млн руб. из-за тестов на ковид

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали в сумме более чем на 26 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Контроль за жителями, которые вернулись из других стран, ведется в Москве с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или в любом другом месте, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 9 474 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"По результатам рассмотренных судами дел, 2 087 гражданам присуждены штрафы на сумму 26,23 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на Единый портал государственных и муниципальных услуг относится не только ко взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов должны соблюдать режим самоизоляции дома.