Правительство РФ официально закрепило название Сулакского каньона в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Каньон в долине реки Сулак в Дагестане, который является одной из популярных у туристов достопримечательностей республики, обрел официальное название географического объекта - правительство РФ ему присвоило наименование Сулакский каньон, соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов" и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан присвоить наименование "Сулакский" безымянному каньону, расположенному на территории Республики Дагестан", - говорится в постановлении правительства РФ.

Сулакский каньон расположен в центральной части Дагестана в долине реки Сулак. Его протяженность составляет 53 км, глубина достигает 1 920 м. Считается самым глубоким каньоном Европы и одним из самых глубоких каньонов мира. По результатам аналитического исследования Северо-Кавказского федерального университета в 2021 году Сулакский каньон вошел в список самых посещаемых достопримечательностей Северного Кавказа.