Депутаты Саратовской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

ТАСС, 2 декабря. Большинство депутатов Саратовской областной думы поддержали внесение поправок в федеральный закон о введении QR-кодов в общественных местах. Такое решение был принято в четверг на внеочередном заседании парламента, которое транслировалось онлайн.

"Постановление принимается в целом, проект федерального закона поддерживается", - сказал председатель областной думы Александр Романов.

По данным голосования, федеральный законопроект поддержали 30 депутатов, против проголосовали два человека, еще один воздержался.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

При этом решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать областные власти. Никакие документы не потребуются для посещения аптек, организаций, обеспечивающих жителей продуктами питания и товарами первой необходимости.