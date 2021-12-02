На форуме "Мы вместе" открылась фотовыставка ТАСС о развитии волонтерского движения в РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выставка фотографий информационного агентства России ТАСС "Добро в наших руках", которая рассказывает о развитии волонтерского движения в стране за последние 10 лет, открылась в московском Центральном выставочном зале "Манеж". Со 2 по 5 декабря здесь проходит международный форум гражданского участия "Мы вместе".

В объективы фотокорреспондентов агентства попали знаковые события с участием волонтеров по всей стране. Работа во время пандемии COVID-19, на мероприятиях в честь годовщины Великой Отечественной войны и Дня российского флага, во время тушения лесных пожаров в Сибири и на масштабных спортивных проектах - эти и другие сюжеты лежат в основе эксклюзивных кадров ТАСС, на которых запечатлены герои экспозиции, сделавшие добровольную помощь другим смыслом своей жизни.

Также на выставке можно увидеть кадры, показывающие работу волонтеров на чемпионате мира по футболу в 2018 году и Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, в красных зонах больниц во время пандемии коронавируса, на экологических и патриотических акциях. На одном из кадров запечатлена операция МЧС России по спасению детеныша косатки, застрявшего на мели в Охотском море в этом году.

Всего представлены 30 фотографий, среди их авторов - фоторепортеры ТАСС Михаил Метцель, Станислав Красильников, Михаил Терещенко, Юрий Смитюк, Донат Сорокин, Егор Алеев.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Всего на участие в премии пришло 25,4 тыс. заявок.