ДНР полностью перешла на стандарты и программы России в образовании

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Все уровни системы образования Донецкой народной республики (ДНР) полностью перешли на российские образовательные стандарты и программы. Об этом в четверг сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

"Полностью вся система образования ДНР перешла на российские образовательные стандарты и программы", - рассказал он в комментарии Донецкому агентству новостей.

Министр уточнил, что в настоящий момент работа сосредоточена на аккредитации учебных заведений республики в России. По его словам, первыми в этот процесс включились вузы, затем учреждения профобразования и школы.

"Это большая работа, связанная с тем, что нужно приводить наши учреждения образования к тем параметрам, которые соответствуют российским требованиям и законам. Тогда мы сможем представлять наши учебные организации к российской государственной аккредитации", - добавил он, отметив, что окончания этого процесса можно ожидать "в ближайшей перспективе".

Осенью 2018 года Донецкий национальный медицинский университет имени Горького стал первым образовательным учреждением ДНР, получившим российскую аккредитацию. На сегодняшний день аккредитацию в России прошли шесть вузов, пять организаций среднего профессионального образования и две школы республики.