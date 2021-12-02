Попова: человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней

"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Попова уточнила, что инкубационный период - максимальный период от встречи с вирусом до появления клинических признаков - для коронавируса составляет 14 дней. Очень важно контактным людям эти две недели быть под наблюдением, чтобы понять, проявится вирус или нет. "Если человек уже заболел, если он болен, то лечащий врач определяет, сколько времени ему нужно быть дома. Тут работает принцип не только, чтобы он не заражал других, <...> он должен за это время освободиться от вируса и полностью выздороветь", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она также рассказала, что в целом среди населения много тех, кто переболел ковидом, но не обращался официально к врачу. "У нас очень большой удельный вес в той прослойке [лиц с антителами], сама она не очень велика, но там больше всего тех, кто спрятался от медицинской помощи", - отметила Попова.