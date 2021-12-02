Порядка 15 млрд рублей направят на защиту от наводнений на Дальнем Востоке до 2024 года

ТАСС, 2 декабря. Ситуацию с наводнениями на Дальнем Востоке будут улучшать с помощью строительства 22 объектов инженерной защиты в ближайшие три года. Ежегодно на эти цели планируется направлять 5 млрд рублей, к 2024 году это позволит улучшить жизнь 51 тыс. местных жителей, сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов в четверг.

"Амурский бассейн и Дальний восток - это приоритет государства с точки зрения именно защиты от наводнений. Там, к сожалению, фиксируются именно ежегодные ущербы. Только в этом году <...> объем ущерба в Забайкалье составил где-то 5 миллиардов рублей, в Амурской области - порядка 7 миллиардов рублей. Естественно, это требует от нас определенной реакции, а именно определения мест затопления, строительства объектов инженерной защиты. <…> Мы совместно с субъектами определили еще порядка 58 приоритетных объектов защиты от наводнений. <…> На сегодняшний день нами на три года запланирована реализация 22 из них", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По словам Кириллова, 15 млрд рублей будет направлено на реализацию данных проектов в ближайшие три года. "Эти мероприятия, эти 22 объекта, будут реализованы до 24 года. В федеральном бюджете предусмотрены субсидии регионам в объеме 5 миллиардов ежегодно как раз на эти цели"

Глава Росводресурсов сообщил, что по итогам реализации данных мероприятий порядка 51 тыс. жителей Дальнего Востока будут защищены от наводнений.

Кириллов рассказал, что сложность наводнений на Дальнем востоке обусловлена их стихийностью - они возникают в итоге циклонов, заблаговременно которые прогнозировать невозможно.