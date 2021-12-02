Льготный проезд для жителей с медотводом от прививки возобновят в Курской области

КУРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области приняли решение с 6 декабря возобновить льготный проезд в общественном транспорте для жителей региона с противопоказаниями к прививке от коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"С 6 декабря для курян, у которых есть противопоказания к прививке от коронавируса, возобновляется право на льготный проезд в общественном транспорте. Приобрести проездной можно, предъявив в киосках Курскэлектротранса медицинскую справку единого образца или QR-код, полученный в МФЦ", - написал Старовойт.

Действие льготных билетов для проезда в общественном муниципальном транспорте, приостановленное в Курской области из-за пандемии с 25 октября 2021 года, возобновили с 1 декабря при наличии QR-кода о вакцинации против ковида или справки о перенесенном заболевании. С 6 декабря во всех офисах МФЦ региона жители Курской области, имеющие противопоказания к прививке против коронавируса, смогут получить QR-код.

С начала пандемии в Курской области выявлено 77 117 случаев заражения коронавирусом, 1 828 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 590 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 537 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по вакцинации населения от коронавируса.